Da Trapani al palco più visto d’Italia: Alessia Miceli danza a Sanremo

C’è anche un pezzo di Trapani sul palco del Festival di Sanremo con Alessia Miceli, classe 2001, danzatrice trapanese entrata nel corpo di ballo della kermesse più seguita del Paese. In queste sere si è esibita al fianco di LDA e Aka 7even. Non una comparsa. Ma parte integrante di uno spettacolo che arriva nelle case di milioni di italiani. Un risultato che certifica un percorso fatto di studio, sacrifici e gavetta. Non è la sua prima esperienza in produzioni televisive di primo piano. Alessia Miceli ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor, partecipando a tutte le puntate del talent e anche alla finale andata in scena a Napoli, in Piazza del Plebiscito. In quell’occasione si è esibita sul palco insieme all’artista internazionale Jason Derulo, ospite della trasmissione Sky. Sanremo resta una vetrina enorme. E per una giovane professionista della danza rappresenta un passaggio che può cambiare traiettorie e prospettive. La presenza di Alessia Miceli sul palco dell’Ariston diventa così anche una buona notizia per il territorio. Perché racconta di un talento nato a Trapani che trova spazio nei contesti nazionali più competitivi.

Non è solo una storia personale. È il segnale che il lavoro, quando è continuo, può portare lontano. Anche partendo da qui.