Panchina eroica, PGS stesa: Marsala parte col piede giusto in Poule Salvezza

La Nuova Pallacanestro Marsala conquista due punti pesantissimi contro la PGS Sales, vincendo 75-66 in una gara che segna l’inizio della Poule Salvezza con un segnale di solidità tanto atteso. Dopo settimane di astinenza dal successo, i lilibetani hanno dimostrato maturità, sciogliendo la tensione iniziale e mantenendo costanza per tutti i 40 minuti contro un’avversaria dura e instancabile.

Andamento della Gara

L’avvio è stato il momento più complicato per Marsala: i ragazzi di coach Giuseppe Grillo sono entrati in campo tesi, con mani fredde e qualche scelta affrettata che ha permesso alla PGS Sales di tenere il passo e creare anche un piccolo strappo. Gli ospiti, squadra fisica e aggressiva, hanno corso fin dal primo possesso, sfruttando transizioni rapide e una difesa asfissiante per limitare le prime azioni offensive di NPM. Tuttavia, già nel finale del primo quarto, Marsala ha iniziato a sbloccarsi: maggiore pazienza in attacco, con palla che gira meglio, e un paio di recuperi chiave hanno ribaltato l’inerzia, chiudendo sul +6 e preparando il terreno per il break successivo. Nel secondo quarto la NPM ha preso fiducia, alzando l’intensità difensiva e trovando ritmo in contropiede. La PGS ha provato a rispondere colpo su colpo, con penetrazioni decise e tiri dal perimetro, ma i padroni di casa hanno risposto con aiuti tempestivi in area e controllo del tabellone, limitando i secondi tiri avversari. Questo equilibrio ha caratterizzato la frazione, con Marsala che ha allungato leggermente grazie a una rotazione più fluida e a minuti preziosi dalla panchina, evitando cali di concentrazione. L’intervallo è arrivato con un margine poco rassicurante e con la consapevolezza che la PGS non si sarebbe arresa facilmente. La ripresa ha visto la PGS tentare il tutto per tutto: accelerando il ritmo, gli ospiti hanno riavvicinato le squadre, correndo per 40 minuti come da loro marchio di fabbrica e provando a sfruttare ogni distrazione. Marsala, però, ha retto l’urto con grande solidità, ribattendo ogni tentativo di rimonta grazie a una difesa collettiva eccellente e a scelte oculate in attacco. Qui è emerso il contributo decisivo della panchina: in una serata non brillantissima per il cannoniere Justas, Tumminia ha dato energia fisica, i fratelli Patti hanno stretto le maglie in difesa con recuperi cruciali, e Mercogliano ha impattato con atletismo sotto i tabelloni. Questi innesti hanno permesso di mantenere alta l’intensità senza cali, trasformando potenziali momenti di fragilità in opportunità. Nell’ultimo quarto la NPM ha gestito con maestria: difesa alta per forzare errori, transizioni veloci e pazienza nel possesso hanno allungato il vantaggio, chiudendo senza sussulti una partita che poteva sfuggire di mano. La PGS ha lottato fino all’ultimo, meritando applausi per la tenacia, ma Marsala ha dimostrato costanza, rispondendo colpo su colpo e non lasciando spiragli.

Le Parole di Andrea Anteri, assistant coach NPM

“Ci serviva cominciare bene. Questa vittoria alza il morale. Anche la panchina si è dimostrata valida, mettendo a disposizione tutto quello che avevano nei minuti che hanno giocato. Adesso però c’è da azzerare tutto, liberare la testa e preparare la trasferta di Gravina che sarà tosta.”

Questa affermazione riassume l’essenza della gara: una vittoria di squadra che infonde fiducia, ma invita subito alla concentrazione per le sfide future in Poule Salvezza.