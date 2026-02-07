San Valentino “english” alla Morgan School…per coppie e single

San Valentino sta arrivando e la Morgan School si prepara a vivere un momento speciale, non solo per… coppie super romantiche. Il 13 febbraio nella sede di Marsala e il 14 in quella di Mazara del Vallo, la Morgan School ha organizzato un evento a tema “Valentine’s Day” sia per coppie che per single. Per chi è in coppia ci sarà “Perfect cuple” un quiz divertentissimo, ovviamente tutto rigorosamente inglese, per testare quanto ci si conosce davvero. E per i single? Don’t worry, ci sarà uno “Speed Dating” in perfetto stile english, per conoscere nuove persone e contestualmente per fare pratica con la lingua inglese in modo leggero e spontaneo. Insomma, per trascorrere un pomeriggio diverso e più “internazionale” tra risate, giochi e un pò di ‘romantic vibes’, basta scrivere alla pagina Facebook “Morgan School Marsala” o chiamare il numero: 0923 195 4087 – mail: marsala@morganschool.it.

La Morgan School si trova a Marsala in Viale Whitaker 19. Per la sede di Mazara scrivere alla pagina Facebook “Morgan School Mazara”, numero di telefono: 0923 944060 – mail: mazaradelvallo@morganschool.it, sede in via Tiziano Vecellio, n. 20.