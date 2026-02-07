Petrosino tra i migliori Comuni siciliani per la raccolta differenziata: eccellenza regionale nel 2025



Anche nel 2025 il Comune di Petrosino si conferma tra le realtà più virtuose della Sicilia in materia di gestione dei rifiuti, distinguendosi sia per l’elevata percentuale di raccolta differenziata sia per la bassa produzione di rifiuti indifferenziati pro capite.

Una percentuale di differenziata oltre 85%

Secondo i dati relativi alla classifica di Legambiente sui Comuni Ricicloni, Petrosino registra una percentuale di raccolta differenziata pari all’86,5%, risultato che lo colloca al primo posto nella provincia di Trapani e al quinto posto a livello regionale tra i Comuni della fascia costiera.



Particolarmente positivo anche il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuto secco residuo, che nel 2024 si attesta a 59,4 kg per abitante, in ulteriore miglioramento rispetto agli anni precedenti e ben al di sotto della soglia dei 75 kg fissata da Legambiente come parametro di riferimento.

Il sindaco Anastasi: “Sono dati importanti”

«Un sentito ringraziamento va a tutta la cittadinanza petrosilena – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi –. Questi importanti risultati sono frutto del senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini, che quotidianamente differenziano e conferiscono i rifiuti nel rispetto delle regole. Essere oggi tra le migliori realtà della Sicilia e il Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata in provincia è motivo di orgoglio, ma non rappresenta un punto di arrivo». Questi dati – prosegue il Sindaco – devono essere uno stimolo a migliorare ulteriormente il sistema di raccolta, la pulizia urbana e la tutela del nostro territorio. C’è ancora tanto da fare e numerose criticità da affrontare. L’impegno dell’Amministrazione comunale è massimo per consolidare ulteriormente questi risultati e, allo stesso tempo, contrastare con decisione il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e gli elevati costi che un sistema regionale inefficiente continua a generare a danno degli enti locali e, soprattutto, dei cittadini».



Da segnalare infine anche l’ottimo risultato complessivo della SSR Trapani Sud, che con una percentuale di raccolta differenziata pari all’83,72% si conferma come il territorio con la performance più alta in assoluto a livello regionale