Assemblea cittadina a Petrosino: al centro acqua, rifiuti, casse dell’Ente

L’Amministrazione comunale di Petrosino ha promosso un’assemblea pubblica per aprire un confronto diretto con i cittadini su temi centrali per la vita della comunità. Un momento di dialogo e partecipazione che si è svolto domenica e che ha registrato una buona presenza, a conferma del bisogno diffuso di confronto reale e condiviso. Durante l’incontro si è parlato di acqua, ambiente, raccolta differenziata, situazione finanziaria del Comune, politiche sociali e progetti futuri, affrontando questioni concrete che toccano da vicino la quotidianità dei cittadini. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di creare uno spazio aperto all’ascolto, alle proposte e anche alle critiche costruttive. “Abbiamo voluto promuovere uno spazio diretto di confronto e ascolto con la cittadinanza – ha spiegato il sindaco Giacomo Anastasi – un luogo fisico dove stimolare idee, suggerimenti e osservazioni, mettendoci la faccia e guardandoci negli occhi”: Il primo cittadino ha sottolineato come, in un periodo in cui il dibattito pubblico sia spesso ridotto alla contrapposizione sui social, sia fondamentale recuperare una dimensione di dialogo autentico. “Avvertivo l’urgenza di alimentare la partecipazione in una logica di reciprocità – ha aggiunto – ed è stata un’operazione pienamente riuscita, che non resterà isolata”. L’Amministrazione ha l’intenzione di replicare e ampliare questi confronti, anche con formule diverse.