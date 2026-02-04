Trapani dopo il ciclone Harry: lavori sulle pedane della “spiaggia accessibile”

Gli effetti del recente ciclone Harry e delle mareggiate che hanno interessato la Sicilia – in attesa di una nuova allerta gialla oggi – hanno messo in luce l’importanza di infrastrutture costiere resilienti. A Trapani, sono attualmente in corso le operazioni di rimozione delle pedane in legno che garantiscono l’accesso alla spiaggia di piazza Vittorio Emanuele anche alle persone con disabilità. Le strutture, logorate dall’esposizione agli agenti atmosferici, necessitano ora di un intervento di manutenzione approfondito. Questo permetterà, nei prossimi mesi, di reinstallarle in sicurezza, così che la “spiaggia accessibile” torni a essere fruibile da tutti i cittadini. Negli anni, l’iniziativa è diventata simbolo della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Trapani e le associazioni locali, impegnate a promuovere l’inclusione e a garantire a tutti la possibilità di vivere il mare senza barriere. Gli eventi meteorologici recenti hanno sottolineato quanto sia cruciale un’attenzione costante e una manutenzione accurata delle pedane. L’assessore Giuseppe La Porta ha seguito direttamente le operazioni, coordinando gli interventi con tempestività. L’obiettivo è restituire alla città, già dalla prossima stagione balneare, una spiaggia accessibile, sicura e pienamente funzionale, confermando l’impegno di Trapani verso un mare davvero per tutti.