Marsala: Una Città di Contrade e Opportunità. scrive Leorado Curatolo

Sulle contrade di Marsala ci scrive Leonardo Curatolo leader del Movimento Marsala Futura.

“Marsala, incastonata nella bellissima Sicilia, è molto più di una semplice città; è un insieme di contrade che, come tessere di un mosaico, contribuiscono a creare un’armonia unica. Ognuna di queste aree ha la sua storia e la sua identità, ma tutte insieme formano la comunità marsalese. È vitale comprendere che il progresso della città non può prescindere da un approccio integrato. Non dobbiamo confondere le parole dei politici o tecnopolitici con la realtà: solo attraverso un programma congiunto che coinvolga tutti, possiamo costruire servizi e progetti che soddisfino i fabbisogni reali della comunità.

Ogni contrada ha il suo valore e la sua importanza, ma puntare su preferenze o favoritismi rischia di creare divisioni. È cruciale lavorare per un’unica Marsala, dove le differenze siano considerate una ricchezza e non una fonte di conflitto. La città dovrebbe concentrarsi su progetti concreti e utili, evitando idee faraoniche che spesso si rivelano vuote. Questo approccio pragmatico è essenziale per affrontare i progetti che sono stati avviati ma mai completati o che sono stati abbandonati nel corso degli anni.

Per far di Marsala una città all’avanguardia, è importante valorizzare i prodotti tipici e il turismo. La promozione dei vini marsalesi, per esempio, può essere potenziata attraverso eventi enogastronomici che coinvolgano i visitatori in esperienze uniche, come tour delle cantine e degustazioni. Le tradizioni locali, come la produzione di dolci tipici, possono essere messe in risalto, creando un’identità gastronomica forte e facilmente riconoscibile.

Inoltre, promuovere il turismo sostenibile è fondamentale. Creare itinerari turistici che raccontano la storia e la cultura di Marsala, abbinati a laboratori artigianali e produzioni locali, può attrarre visitatori desiderosi di esplorare la vera essenza della città e contrade. Implementare un sistema di certificazione per i prodotti tipici marsalesi, che ne attesti l’autenticità e la qualità, rappresenterebbe un impulso importante per l’economia locale.

In conclusione, Marsala ha il potenziale per diventare una più grande città unita, dove ogni contrada contribuisce a un progetto comune. Siamo chiamati a lavorare insieme, valorizzando le nostre ricchezze e costruendo una visione condivisa per il futuro della nostra amata città. Con un piede nella tradizione e uno nella modernità, possiamo fare di Marsala un punto di riferimento in Sicilia, non solo per i suoi vini e la sua gastronomia, ma per la sua capacità di unire e far crescere ogni parte della comunità”.