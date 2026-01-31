Palermo, il presidente della Corte di Appello Matteo Frasca apre la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario

sabato 31 Gennaio 2026 - 10:49

PALERMO (ITALPRESS) – Con la relazione del presidente della Corte di Appello di Palermo, Matteo Frasca, si è aperta la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Tra i presenti anche il consigliere del Csm Antonello Cosentino e, in rappresentanza del Ministero della Giustizia, Lina De Domenico. I giudici togati presenti negli scranni ascoltano Frasca che espone i dati riguardanti l’attività giudiziaria del distretto di Palermo, che comprende le Procure di Agrigento, Sciacca, Marsala, Trapani, Palermo e Termini Imerese ed è per dimensioni il quinto dei 26 distretti italiani. All’esterno del Palazzo di Giustizia è in corso un presidio del comitato per il no al referendum.

