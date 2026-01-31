Marsala: obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i residenti del centro

Si è verificata la settimana scorsa la consegna tra il sindaco Massimo Grillo e il Commissario straordinario Toto Cordaro delle opere che hanno completato la rete fognante del centro urbano di Marsala. Ieri la pubblicazione dell’Avviso con il quale si consente ai residenti nelle zone interessate – famiglie e attività commerciali – di allacciarsi alla nuova rete comunale delle acque nere. I collettori fognari realizzati, per una lunghezza complessiva di quasi 13 chilometri, interessano in particolare le seguenti aree: zona di via Trapani, via Dante Alighieri, Stadio, ex Carcere, piazza Marconi e via Lungomare Salinella fino allo stabilimento Pellegrino; zona compresa tra le vie XIX luglio, Frisella, Calogero Isgrò e Diaz; vie a valle di via XI Maggio; via Grazia Vecchia, via Vivona e via Frazzitta; zona compresa tra il Cimitero e la Ferrovia, fino a corso Calatafimi; zona a valle della Ferrovia fino al Porto, compresa tra la via Crispi fino all’ex stabilimento Spanò.

Nelle suddette zone, come riportato nell’Avviso, hanno l’obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria “tutti i titolari di scarichi di acque reflue qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 100 metri dalla pubblica rete fognaria”. L’istanza di allacciamento – ai sensi del vigente Regolamento – va presentata entro un anno, decorrente da ieri (data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo comunale). Requisiti e documentazione da allegare, nonché le modalità per adempiere all’obbligo di allacciamento sono indicati nel suddetto Avviso, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-di-allacciamento-alla-rete-fognante