Tragedia sulla Palermo-Agrigento, tre morti in uno scontro frontale tra un’automedica e un furgone

PALERMO (ITALPRESS) – Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 121 “Catanese”, nel Palermitano. Lo scontro frontale ha coinvolto un’automedica e un furgone al km 241,380, nei pressi della contrada Coda di Volpe, nel territorio di Bolognetta. A perdere la vita sono stati i tre occupanti dell’automedica: due operatori dell’associazione Madonie Soccorso, di 48 e 66 anni, e una paziente di 95 anni. La donna, dializzata, doveva essere accompagnata per le cure; i due operatori erano impegnati proprio nel trasporto di pazienti fragili verso gli ospedali. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano rallentamenti. Per consentire i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico ed è stato istituito un percorso alternativo sulla SP77, tramite lo svincolo di Bolognetta in direzione Catania e tramite lo svincolo di Misilmeri in direzione Palermo.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).