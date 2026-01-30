L’aroma di una storia che continua: Zicaffè torna a gestire l’Antica Torrefazione del Caffè di via Abele Damiani

Ritrovare i luoghi del cuore, quelli dove tutto è cominciato, ha sempre un sapore speciale. Così, per ZiCaffè, il ritorno alla gestione diretta dell’Antica Torrefazione del Caffè di via Abele Damiani è molto più che un evento: è un ritorno alle origini, un gesto d’amore verso la propria storia e verso una comunità che, con la caffetteria dal 1968, accompagna il brand (nato nel 1929) in un viaggio fatto di passione, qualità e aroma autentico.

Il nuovo capitolo di questa storia si aprirà ufficialmente venerdì 30 gennaio, alle ore 18:00, quando si terrà l’atteso momento di festa, aperto al pubblico, per condividere insieme l’emozione di un ritorno molto atteso.

Una tradizione che profuma di futuro

Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, l’Antica Torrefazione del Caffè accoglierà i suoi clienti con uno spirito rinnovato. Non solo un bar, ma come sempre un punto di riferimento per la vendita di caffè sfuso con le più svariate qualità, ma anche di monoporzionato, con cialde e capsule compatibili di ogni tipo, una formula di successo che da quasi sessant’anni lega il marchio Zicaffè ai suoi clienti estimatori, con una varietà di prodotti idonei a soddisfare qualsiasi esigenza legata al caffè.

Chi entra in via Abele Damiani potrà scegliere e acquistare direttamente le pregiate miscele Zicaffè, scoprendone le diverse qualità che esaltano l’aroma, la cremosità e la corposità. Ogni chicco racchiude una storia: quella della selezione accurata delle materie prime, della tostatura lenta e armoniosa, e del gusto unico che distingue la tradizione artigianale con ricette tramandate e perfezionate nel tempo, firmate Zicaffè.

L’esperienza sensoriale Zicaffè

La rinnovata Caffetteria sarà uno spazio pensato per vivere il caffè in tutte le sue forme e si propone come luogo di incontro. Oltre alle migliori miscele Zicaffè, troveranno posto anche i nuovi prodotti della linea “Amabili”: un invito alla scoperta delle cioccolate, tisane e bevande con caffè al ginseng o topping per guarnire i caffè speciali, ideati per offrire esperienze di gusto sempre più variegate e raffinate.

Un viaggio sensoriale che unisce tradizione e innovazione, mantenendo costante il filo conduttore di Zicaffè: la ricerca dell’eccellenza, la dedizione al gusto e la volontà di diffondere la vera cultura del caffè, con la riscoperta delle miscele tradizionali, riproposte con nuove formule che stuzzicano anche la conoscenza e la curiosità. Attraverso degustazioni, eventi e momenti dedicati ai metodi di preparazione e alla conoscenza delle miscele, Zicaffè intende continuare a promuovere il valore del caffè come simbolo di convivialità e tradizione.

Con la riapertura di via Abele Damiani, questo impegno si rafforza ancora di più. La Caffetteria vuole essere un luogo d’incontro, di dialogo e di formazione, dove i clienti possano non solo gustare, ma anche comprendere e vivere appieno il mondo del caffè, un ritorno che profuma di storia e di futuro insieme.

Una esperienza dal 1929!

L’Antica Torrefazione del Caffè di via Abele Damiani torna a essere un punto di riferimento per chi ama il caffè autentico e desidera ritrovare il vero gusto del caffè in soluzioni che si adeguano alle esigenze sensoriali di ciascun “degustatore”. Ogni espresso servito racconterà la tradizione di un marchio che, da quasi un secolo, tosta, seleziona e promuove il caffè con la stessa dedizione di sempre. Perché per la Zicaffè il gusto non è solo un piacere, ma un linguaggio universale che unisce generazioni e racconta un’arte che continua a rinnovarsi nel tempo.

E’ il caso di affermare che la Zicaffè rappresenta “Dal 1929 la passione per il caffè!”

Appuntamento quindi a venerdì 30 gennaio alle ore 18:00, per festeggiare insieme un nuovo inizio che profuma di tradizione, calore e caffè.