A Castellammare il Comune pensa alla rateizzazione dei tributi locali per chi è in difficoltà

Con un atto di indirizzo dell’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo è stato avviato il percorso che -come indicato dalla “rottamazione-quinquies” prevista dalla normativa statale- porterà alla definizione agevolata dei tributi locali. L’adesione da parte dei contribuenti sarà possibile solo dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale. La misura consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria pagando esclusivamente il capitale dovuto, con l’esclusione di sanzioni e interessi, favorendo l’adempimento spontaneo e offrendo un concreto supporto a cittadini e imprese che attraversano una fase di difficoltà economica.

La normativa, che consente agli enti locali di disciplinare, tramite regolamento, forme di regolarizzazione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, si fonda sulle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio. “L’obiettivo è quello di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti e, allo stesso tempo, rendere più efficiente e sostenibile la gestione delle entrate comunali, migliorando la qualità dei crediti realmente esigibili -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Bilancio e Tributi Epifanio Bonventre, promotore dell’atto di indirizzo-Un’occasione concreta per trasformare i debiti pregressi in risorse utili per la collettività”. Il percorso amministrativo prevede ora la predisposizione di uno specifico regolamento che dovrà essere approvato dal consiglio comunale e che disciplinerà nel dettaglio modalità, condizioni, importi e scadenze per l’adesione alla definizione agevolata. “La misura è anche una opportunità per il Comune perché consente di recuperare i crediti maturati nel tempo, accelerare la riscossione delle entrate, migliorare la liquidità di cassa e ridurre in modo concreto il contenzioso-concludono il sindaco Fausto e l’assessore Bonventre -, grazie all’adesione volontaria dei contribuenti”.