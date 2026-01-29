Frana Niscemi, Schifani “Valutiamo il disimpegno di alcuni fondi Fsc”

ROMA (ITALPRESS) – “La visita della presidente del Consiglio a Niscemi è un segnale forte e incoraggiante per le popolazioni colpite. Ho riscontrato grande attenzione da parte della premier, che ha confermato la volontà di intervenire con rapidità e concretezza. Abbiamo ribadito l’importanza di un coordinamento efficace tra tutte le istituzioni: in momenti come questi fare squadra è essenziale. Il governo ha garantito la disponibilità a integrare le risorse già stanziate, che si aggiungono ai 90 milioni messi subito a disposizione dalla mia giunta. Particolare attenzione sarà dedicata alla valutazione puntuale dei danni, per assicurare interventi adeguati e tempestivi. Per reperire ulteriori risorse, raccogliendo l’appello della premier, stiamo valutando anche il disimpegno di alcuni fondi Fsc che non hanno rispettato il cronoprogramma”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“La situazione è in evoluzione. Solo quando smetterà di piovere si potrà comprendere meglio”, spiega. “Ai cittadini che oggi hanno perso la loro abitazione voglio ribadire, innanzitutto, che non sono soli. La vicinanza e la solidarietà del governo regionale non sono solo parole, ma si traducono in impegni concreti. Ho già garantito che ci occuperemo di tutti loro, assicurando una casa a ogni famiglia colpita da questa emergenza. In momenti come questi è fondamentale fare sistema, istituzioni e comunità, per restituire serenità e dignità a chi ha subito una perdita così grave”, sottolinea Schifani.

Alla domanda se la tragedia si poteva evitare, il governatore chiosa: “Probabilmente sì. In questa fase però preferisco occuparmi della soluzione dei problemi. Ci sarà il tempo della ricerca delle responsabilità”.

