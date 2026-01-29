Castellammare festeggia il terzo centenario del 2026: Andrea Carollo 

Andrea Carollo, nato a Castellammare del Golfo il 28 gennaio 1926, ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. E’ il terzo centenario festeggiato in città nel mese di gennaio. Prima di lui hanno festeggiato i cento anni Anna Tarantola, nata il 7 gennaio 1926, e Antonia Cruciata, che ha raggiunto i 102 anni. Un dato che evidenzia livelli di longevità rilevanti a Castellammare del Golfo, spesso accompagnati da fasi prolungate di autonomia e da condizioni complessive di benessere. Un risultato probabilmente legato non soltanto alla durata della vita, ma anche alla qualità del percorso di invecchiamento, sostenuto da stili di vita equilibrati e da una solida rete familiare e sociale.

Andrea Carollo è stato sposato con Anna Cosentino, dalla quale ha avuto due figli, Anna e Antonino, scomparso prematuramente nel 1983 a soli 27 anni a causa di una malattia. Rimasto vedovo circa 15 anni fa, oggi vive con la figlia, il genero e il nipote Antonino. Nell’ultimo periodo non è più autosufficiente ma è perfettamente lucido e trascorre molto tempo seguendo programmi televisivi circondato dall’affetto dei suoi familiari. Il sindaco Giuseppe Fausto ha consegnato una targa ricordo ad Andrea Carollo raggiungendolo nella sua abitazione con il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, che è stato medico di famiglia di Andrea Carollo. «Auguri sinceri ad Andrea Carollo per questo importante traguardo –afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. In questo primo mese dell’anno Castellammare del Golfo ha celebrato tre centenari: un segnale positivo per la comunità e un riconoscimento al ruolo degli anziani quali depositari di memoria, valori e legami sociali. Ad Andrea Carollo, come a tutte le nonne e a tutti i nonni della città, l’augurio di serenità e salute e l’abbraccio dell’intera città di Castellammare del Golfo».