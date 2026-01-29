Carnevale di Petrosino 2026: presentato il calendario degli eventi

L’Amministrazione Comunale di Petrosino annuncia il programma ufficiale del “Carnevale di Petrosino 2026”, che animerà il cuore del paese dal 14 al 17 febbraio con quattro giornate all’insegna della creatività, della musica e della tradizione. Al centro della festa, come di consueto, le storiche sfilate dei carri allegorici, simbolo e anima del Carnevale Petrosileno, frutto della creatività, dell’impegno e della passione delle associazioni culturali Gruppo Musa, Aisamo Picciotti, Bollicine e Follie e l’ASD Rina Rossa che con le loro realizzazioni daranno vita a uno spettacolo capace di coinvolgere grandi e piccoli e di trasformare le vie del paese in un suggestivo scenario di festa, colori e allegria.

Accanto alle sfilate dei carri, il programma prevede spettacoli e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età: dallo spettacolo d’inaugurazione con la musica dal vivo dei Blue Monkeys alla presentazione dei carri accompagnata dal DJ Contest e dalle esibizioni delle scuole di ballo locali; dal coinvolgente Nanà con “Carneval Show” con la partecipazione speciale di Giovanna la Parrucchiera allo spettacolo “Radio Time anni ’90”, fino allo Show di Luci e Musica con la performance live dei Nimera e al gran finale con sfilata dei carri e DJ Set, che concluderà la manifestazione.

Per tutta la durata del Carnevale, il pubblico potrà inoltre partecipare ai gruppi in maschera, divertirsi con le attrazioni del Luna Park e gustare i prodotti enogastronomici della Via del Gusto, in un percorso che unirà spettacolo, tradizione e convivialità.

«Il Carnevale di Petrosino rappresenta un momento di grande festa e condivisione per la nostra comunità – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Anche quest’anno abbiamo pensato a un programma capace di coinvolgere tutte le fasce d’età, valorizzando al contempo il lavoro dei “carristi” che rendono possibile questo meraviglioso e tanto atteso evento”.