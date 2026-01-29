Atalanta ko a Bruxelles con Union SG, Dea ai playoff di Champions

BRUXELLES (BELGIO)(ITALPRESS) – L’Atalanta non riesce nell’impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions League: contro l’Union Saint-Gilloise i bergamaschi perdono 1-0, decisiva la rete messa a segno da Khalaili, i nerazzurri chiudono in quindicesima posizione e si qualificano dunque ai playoff. Palladino ha scelto di stravolgere la formazione anche in vista della prossima sfida col Como. Lookman è stato schierato da titolare per la prima volta da quando è ritornato dalla Coppa d’Africa, a far coppia col nigeriano Samardzic. In mediana Musah al posto del diffidato De Roon. I padroni di casa hanno schierato un modulo praticamente identico, l’aggressività iniziale ha sorpreso i bergamaschi, entrati in campo con un approccio troppo morbido per poter far male ai belgi. La prima vera occasione è capitata a Florucz, dopo un errore di Hien, ma lo stesso difensore svedese si è fatto perdonare salvando sulla linea. L’Atalanta ha invece faticato, la prima conclusione verso lo specchio si è vista al 39′, ma il tiro di Lookman è stato deviato in corner da Scherpen.

Il palleggio belga ha inibito la costruzione di gioco da parte dei bergamaschi, Van de Perre e compagni hanno provato più volte la conclusione dal limite. Dopo appena sei minuti dall’inizio della ripresa, Palladino ha stravolto nuovamente la squadra effettuando tre cambi, con De Ketelaere, De Roon e Sulemana in campo. Nemmeno i risultati che arrivavano dagli altri campi hanno dato la svolta a una serata partita male e proseguita peggio, neanche l’ingresso di Scamacca ha dato linfa vitale ai nerazzurri. I padroni di casa hanno sfruttato la serata storta da parte degli ospiti, al 25′ Khalaili – sugli sviluppi di un calcio di punizione – ha trovato il gol del vantaggio. L’Atalanta ha creato pochissime occasioni da rete, la squadra belga ha sfiorato in un paio di occasioni il raddoppio. Nel finale Sulemana si è divorato la rete del pareggio. Da possibile ottava la Dea è scesa fino alla quindicesima posizione, i nerazzurri sfideranno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos nei playoff che si giocheranno a metà febbraio.

