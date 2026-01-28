Difesa aerea: studenti dell’ITET “G. Garibaldi” in visita alla Base Radar di Marsala

Studenti dell’ I.T.E.T. “G.Garibaldi” in visita alla Base Radar: tra difesa aerea, cybersecurity e orientamento al futuro. Nell’ambito delle attività di FSL e di orientamento in uscita, lunedì 12 e mercoledì 14 gennaio gli alunni delle classe quinte ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica ed Informatica e Telecomunicazioni della sede di via San Bosco, hanno avuto l’opportunità di visitare la Stazione Radar del 135a Squadriglia Radar Remota di Marsala. A guidare l’incontro è stato il Capitano Daniele Giovanni Mancuso, che ha accolto con entusiasmo i giovani visitatori, illustrando loro il ruolo cruciale dell’Aeronautica Militare. Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è stata dedicata alla sorveglianza e difesa dello spazio aereo, alla cybersecurity e alle operazioni di soccorso civile, evidenziando l’impegno dell’Arma non solo nella difesa, ma anche nella tutela e sicurezza dei cittadini. Un altro tema che ha suscitato grande interesse tra gli studenti è stato quello dei concorsi per accedere ai diversi ruoli nelle Forze Armate, offrendo uno sguardo concreto sulle opportunità di carriera militare, anche nei settori altamente specializzati come la sicurezza informatica soprattutto per chi proviene da un Istituto Tecnico.

La base, dotata oltre che del un radar militare, anche di vari sistemi di comunicazione, rappresenta un presidio fondamentale per il controllo dei cieli, con un’integrazione costante nelle operazioni del sistema NATO. Gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare la sala dedicata ai sistemi di telecomunicazioni, il radar, la centrale elettrica, che assicurano la continuità dell’alimentazione elettrica anche in caso di guasti o emergenze. Un passaggio particolarmente significativo della visita è stato l’approfondimento sulla procedura di “scramble”: un’azione di emergenza attivata quando un velivolo non identificato attraversa lo spazio aereo senza autorizzazione, richiedendo l’intervento immediato di caccia intercettori per scortarlo, eventualmente fino a una destinazione stabilita e procedere, se necessario, a un atterraggio forzato.

La 135a Squadriglia radar remota è posta alle dipendenze gerarchiche del Comandante della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi di Difesa Aerea Assistenza Al Volo, di Borgo Piave (LT) ed è integrata nel sistema di difesa aerea della NATO; garantisce l’efficienza del sensore e degli apparati radio in dotazione, oltre alla piena operatività della cellula Ship Shore Ship Buffer (S.S.S.B.), punto nodale per l’integrazione dei dati tra unità navali, sistemi aviotrasportati e siti difesa aerea. L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo tra gli studenti, poiché ha offerto loro uno sguardo privilegiato su un ambito lavorativo di grande rilevanza tecnologica e sociale, confermando l’impegno dell’I.T.E.T. “G.Garibaldi” nel preparare i propri alunni a comprendere oggi un’opportunità professionale molto interessante di cui domani potrebbero diventare consapevoli protagonisti.