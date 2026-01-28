Non diffamò Eleonora Lo Curto, il Tribunale di Trapani assolve Giacomo Tranchida

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida non diffamò l’onorevole Eleonora Lo Curto. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Trapani, che ha assolto il primo cittadino trapanese dall’accusa di diffamazione nei confronti dell’ex deputata regionale. La querela era stata presentata dalla Lo Curto in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Tranchida nel 2021. In particolare, la vicenda è legata al Luglio Musicale Trapanese e ai contributi regionali destinati allo storico ente culturale del capoluogo.

La giudice Roberta Nodari ha disposto che le affermazioni pronunciate dal sindaco di Trapani rientrano nell’ambito del legittimo diritto di critica politica. Di conseguenza, il fatto non costituisce reato.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni.