A Paceco torna “Vino&Libri”: il 1 febbraio il giallo di Salvo Toscano

Torna a Paceco l’appuntamento con Vino&Libri, la rassegna eno-letteraria che unisce il piacere della lettura alla degustazione guidata di vini, trasformando ogni incontro in un’esperienza sensoriale e culturale completa. Il secondo appuntamento della terza edizione è in programma domenica 1 febbraio alle ore 17, presso l’enoteca La bottega del caffè, in collaborazione con AIS Trapani. La rassegna si conferma come un format capace di coinvolgere mente e spirito, dove la narrazione letteraria si intreccia agli odori e ai sapori del vino, creando un dialogo suggestivo tra parole e calici. Un mix studiato e appassionato che invita il pubblico a lasciarsi guidare in un percorso fatto di emozioni, atmosfere e scoperte.

L’incontro di domenica accompagnerà i partecipanti tra le brume del Nord Italia attraverso le pagine de “La prossima vittima”, il nuovo romanzo edito da Mondadori e firmato da Salvo Toscano, giornalista Rai e autore già noto al grande pubblico per la serie dei fratelli Corsaro, approdata anche in televisione con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. Con questo nuovo giallo, Toscano propone una coppia investigativa eterogenea e complementare, al centro di una storia tesa e coinvolgente. A dialogare con l’autore sarà Myriam Leone, docente di lettere presso il liceo classico “Ranchibile” di Palermo, mentre la serata sarà intervallata dalla degustazione guidata di tre vini prodotti nel cuore delle Dolomiti. A presentarli sarà direttamente il produttore ed enologo Mattia Filippi, che ama definirsi “vignaiolo errante”, pronto a raccontare filosofia, territorio e identità dei suoi vini.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento posti, contattando il numero 349.6720127. Il costo del ticket è di 10 euro. Un appuntamento che promette di fondere letteratura, vino e racconto del territorio in un’esperienza intima e coinvolgente, confermando Vino&Libri come uno degli eventi culturali più originali del panorama locale.