Marsala: alcune zone della città da mesi al buio

Alcune zone del centro di Marsala sono al buio da mesi. Come Piazza Peppino Impastato che è priva di illuminazione dalla scorsa estate. Adesso anche le zone limitrofe di via delle Ninfe e alcune stradine collegate a via delle Sirene e Mergellina. Ma anche il centro storico non scherza, alcuni lampioni sono spenti e le vie dietro Palazzo VI Aprile e la posta sono al buio da oltre un mese. Dall’Amministrazione nessuna risposta. Quello che hanno notato i cittadini soprattutto sotto Natale era il contrasto tra gli addobbi natalizi che hanno invaso letteralmente la città e la mancanza di illuminazione pubblica in diverse vie del centro. Per non parlare di di altre zone fuori città. La sicurezza in centro è già un problema, il fatto che ci siano zone buie non aiuta di certo e le persone che tornano a casa spesso hanno paura.