Marsala celebra la Giornata della Memoria donando libri sulla Shoah alla “Mario Nuccio”

Nella ricorrenza del 27 gennaio della Giornata della memoria dell’Olocausto, l’Amministrazione comunale di Marsala si unisce al ricordo delle vittime della Shoah, causate da leggi razziali che hanno messo in atto lo sterminio del popolo ebraico, nonché la persecuzione di quanti sono stati deportati e uccisi nei campi di concentramento nazisti. Concetti, questi, che l’assessore Donatella Ingardia – in rappresentanza dell’Amministrazione comunale – ha espresso nel corso dell’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mario Nuccio, aggiungendo: “Oggi è più che mai attuale la necessità di una profonda riflessione collettiva, affinché la memoria di una delle pagine più tragiche della storia dell’umanità continui a essere un monito contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza”. Dopo il saluto con il dirigente scolastico Francesco Marchese, l’assessore Ingardia ha omaggiato gli studenti di alcuni libri sul tema dell’Olocausto: “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, “Scolpitelo nel vostro cuore” e “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre. L’assessore Ingardia, infine, ha molto apprezzato “L’Angolo della Memoria”, appositamente allestito alla Mario Nuccio per contenere i messaggi degli studenti nella Giornata della Memoria.