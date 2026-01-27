La prossima settimana su Rai 1 la serie tv sulla cattura di Messina Denaro. Nel cast Guanciale e Bruschetta

Andrà in onda la prossima settimana la miniserie in due puntate “L’invisibile”, incentrata sulla cattura del latitante castelvetranese Matteo Messina Denaro. Diretta dal regista Michele Soavi e prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, sarà trasmessa in prima serata martedì 3 e mercoledì 4 febbraio su Rai Uno.

Il racconto ruota intorno alla figura di Lucio Gambera, alla guida della squadra dei Ros incaricati di catturare il boss, che aveva fatto perdere le proprie tracce dopo le stragi di mafia del ’92.

“È una grande storia di detection e suspense – scrive Soavi nella sua nota di regia -. Una ricerca senza sosta di un uomo senza volto. Un senza volto che si può incontrare ovunque, anche facendo la fila al supermercato. Un invisibile che, in realtà, era visibile a tutti, come un albero in mezzo a una foresta…”.

Fanno parte del cast Lino Guanciale (nel ruolo di Lucio Gambera), Ninni Bruschetta (che interpreta Matteo Messina Denaro), Leo Gassman, Paolo Briguglia e Levante.