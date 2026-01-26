Trapani: Tranchida assegna le (nuove) deleghe assessoriali

Con un decreto sindacale il sindaco Giacomo Tranchida rimodula la Giunta comunale e chiude una fase di assestamento iniziata mesi fa, segnata da dimissioni, cambi di ruolo e tensioni nella maggioranza. L’esecutivo torna al plenum di nove assessori, ma cambia fisionomia e baricentro politico. In questo quadro emerge Andrea Genco, a cui vanno Sport, Politiche giovanili, URP e soprattutto la Programmazione dei fondi europei, nazionali e regionali. L’altra novità rilevante è l’ingresso di Giusy Ilenia Poma, medico di base, con deleghe a Politiche socio-sanitarie, Distretto DSS 50 e “Salute in Comune”.

L’assessore Giuseppe La Porta ha più deleghe di tutti, ovvero Servizi cimiteriali, Rapporti con le Istituzioni, Partecipata ATM, Quartiere Sant’Alberto e Fontanelle sud, Servizi Ambiente e Raccolta Differenziata, Ville, giardini e fontane, spiagge, Partecipate, quali Trapani Servizi e Trapani Nord. L’assessore Giuseppe Pellegrino si occuperà di Urbanistica, Tutela del territorio e Abusivismo edilizio, Patrimonio ed Espropri, Politiche Agricole, Partecipate (GAL Elimos e Strade del Vino, Frazioni: Fulgatore, Mokarta, Ummari, Xitta, Servizio Idrico Integrato). A Vincenzo Abbruscato i Rapporti con il Consiglio Comunale, Servizi demografici, Organizzazione e gestione del Personale, Servizi nelle frazioni e semplificazione amministrativa, Suap, Commercio e attività economiche, Industria e attività produttive, Finanze e Tributi, Partecipate, Rapporti Unione Maestranze. Ad Andrea Vassallo Tranchida ha assegnato le materie di Mercati e Fiere, Randagismo e Protezione animali, Polizia municipale, Quartiere Villa Rosina, mentre a Rosalia d’Alì conferma Turismo e promozione Trapani West of Sicily, Internazionalizzazione e Trapani capitale delle culture euromediterranee, Arte, Cultura ed eventi correlati nonchè le Partecipate Biblioteca Fardelliana e Ente Luglio Musicale, Politiche del Centro Storico.

A Giuseppe Virzì le deleghe in Servizi Sociali, Servizi alla Famiglia e Politiche del Lavoro, Terzo Settore, Quartiere Cappuccinelli, Politiche per la Casa, Rapporti IACP, Rapporti con le Parrocchie, Feste Patronali ed eventi della Tradizione, mentre per Giulia Passalacqua le competenze in Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Servizi per l’Infanzia, e Pari Opportunità. Rimangono al momento in capo al sindaco tutte le altre deleghe non conferite, e per le quali, si riserva l’attribuzione con successivi provvedimenti nel rispetto della vigente normativa.