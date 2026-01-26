Riduzione temporanea della fornitura idrica nel trapanese, cosa fare

A seguito di una comunicazione ufficiale da parte di Siciliacque S.p.A., nei giorni 27 e 28 gennaio si verificherà una riduzione temporanea della fornitura idrica in diversi comuni del territorio trapanese, a causa di interventi programmati sull’acquedotto Garcia. La riduzione della fornitura sarà pari al 50% e interesserà i seguenti utenti e territori: Trapani (area ASI – Depuratore), Valderice, Custonaci, Erice – Casa Santa (utenze dirette), Casa Circondariale di Trapani. Secondo quanto comunicato dal gestore, il ripristino completo del servizio è previsto entro le ore 7 del 29 gennaio 2026. L’Amministrazione Comunale di Valderice precisa che le cause della riduzione non sono in alcun modo imputabili al Comune, trattandosi di interventi programmati sulla rete idrica sovracomunale.

In considerazione della riduzione temporanea della fornitura, si invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua allo stretto necessario, evitando usi non essenziali durante il periodo indicato, al fine di ridurre i disagi e garantire una gestione più equilibrata della risorsa idrica.