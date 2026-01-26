Pallamano, larga vittoria della Handball Erice contro Mezzocorona

Torna alla vittoria la Handball Erice: le Arpie si impongono 33 a 11 contro Mezzocorona nel più classico dei testacoda. Una gara sempre in controllo senza andare mai sotto, diametralmente opposta alla gara di sabato di European Cup. Con questo risultato, la squadra di Bruno Tronelli torna in testa alla classifica.

CRONACA

Erice inizia molto bene con un 3 a 0 immediato. Cabral Barbosa e Bernabei approfittano ancora e portano le Arpie sul +5. Mezzocorona ci mette quasi 15 minuti per sbloccarsi ma Erice mantiene totalmente il controllo con Manojlovic e Do Nascimento. Irene Fanton trova il corridoio giusto per il 10 a 3. Severin ne fa due di seguito, Pessoa e Ferraresi insistono e le Arpie che controllano la gara. Tarbuch chiude il primo tempo sul 16 a 5.

Le due squadre portano fieno in cascina, Do Nascimento accelera con due contropiedi di seguito per il 19 a 8. Iacovello trova un paio di assist con Ferraresi e Do Nascimento che vanno alla conclusione: Erice stabilmente in controllo sul +14. Fanton, Tarbuch e Severin continuano a realizzare: 29 a 11. Alla fine con le reti di Bernabei e Losio, la gara si conclude sul 33 a 11.

AC Life Style Handball Erice – Mezzocorona 33-11 (16-5)

AC Life Style Handball Erice: Fanton 4, Bernabei 3, Severin 3, Ferraresi 2, Tarbuch 4, Losio 4, Cozzi, Martinez Bizzotto 1, Manojlovic 3, Gandulfo, Do Nascimento 6, Iacovello, Dalle Crode, Pessoa 1, Cabral Barbosa 2, Kapitanovic. All. Bruno Tronelli.

Mezzocorona: L’Abbate, Campestrini 1, Maurer J., Tubi 1, Albineli De Souza, Dalla Valle, Mazzucchi, Tasinato, Maurer L., Italiano 1, Amplatz, Pilati 1, Falser 2, Mundumbo 1, Tito 4. All. Sonia Giovannini

Arbitri: Bocchieri Fabio e Schiavone Davide

Commissario: Chiarello Vincenzo

DICHIARAZIONI

Martina Iacovello, portiere e capitano dell’Handball Erice: «Dopo la sconfitta di sabato avevamo bisogno di una reazione e credo che oggi la squadra abbia risposto nel modo giusto. La gara è stata lineare, abbiamo espresso un buon gioco collettivo, fluido, e questo ci ha permesso di fare un piccolo passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati confronti interni tra staff tecnico, dirigenza e squadra, e sono stati utili. Prima della partita il vicepresidente Biasizzo ci ha fatto un discorso molto toccante, che ha smosso qualcosa dentro di noi e ha cambiato l’atteggiamento rispetto alla gara precedente. Sono davvero contenta di come hanno risposto le mie compagne. Ora però dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, che sarà molto difficile. Sabato giocheremo a Leno, contro una squadra forte e con una nostra ex compagna come Ateba. Sappiamo il valore dell’avversario e per questo dovremo fare una prestazione ancora migliore, continuando su questa strada positiva».

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 31 gennaio 2026 – 19, Leno – Handball Erice, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A1.