Al notaio marsalese Salvatore Lombardo il Premio “Renzo Barbera”

Nella Sala Rossa “La Torre” di Palazzo dei Normanni, il 21 gennaio si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio “Renzo Barbera” al notaio marsalese Salvatore Lombardo. Il riconoscimento al presidente rosanero e imprenditore Renzo Barbera – a cui è dedicato lo Stadio di Palermo – viene assegnato a personalità che si sono distinte non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’integrità e il legame con il territorio. La scelta della sede, cuore dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha conferito all’evento un carattere di alta solennità. La cerimonia di consegna del Premio “Renzo Barbera”, è stata organizzata dalla sezione Palermo-Trapani dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). Il Premio all’Assemblea Regionale Siciliana sottolinea l’importanza del contributo di Lombardo alla comunità.

Da sempre figura di riferimento a Marsala e in tutta la provincia di Trapani, Lombardo ha portato avanti la memoria storica del calcio siciliano.Il notaio Lombardo è una figura poliedrica e di grande spessore per la Sicilia, avendo diviso la sua vita tra il rigore della legge e quello del campo da gioco. La sua carriera è un raro esempio di eccellenza in tre campi distinti: lo sport, il notariato e la politica. Parallelamente alla carriera sportiva, ha esercitato la professione di notaio a Marsala ed è stato Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e sindaco di Marsala per due mandati consecutivi. Insieme a Salvatore Lombardo sono stati premiati: Giorgio Perinetti, attuale Direttore Generale dell’Athletic Club Palermo, premiato per la sua lunghissima carriera tra Serie A e B e per il legame storico con la città di Palermo, Giovanni Randisi del CUS Palermo, un riconoscimento alla storica polisportiva che dal 1947 è un punto di riferimento per gli atleti siciliani, Roberta Cascio, figura di spicco del movimento paralimpico, premiata per il suo impegno dirigenziale e per i successi internazionali.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Lorenzo Barbera, nipote di Renzo, che ha consegnato i premi insieme ai vertici dell’USSI Sicilia. Per l’occasione ha portato la cravatta indossata da suo nonno in occasione dei Mondiali 90. Attualmente Lombardo guida la Federazione delle Strade del Vino di Sicilia e la Strada del Vino di Marsala, promuovendo il patrimonio enogastronomico siciliano nel mondo.