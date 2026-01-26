Marsala Calcio, esonerato l’allenatore Filippo Chinnici

La sconfitta esterna con il Bagheria costa la panchina a mister Chinnici. A ufficializzare una decisione che da alcune ore era nell’aria è stata la società lilibetana del presidente Angelo Casa. Di seguito la nota diffusa sui social:
“SSD Marsala 1912 comunica di aver sollevato Filippo Chinnici dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia mister Chinnici per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida del club, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.
Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo allenatore del Marsala. Gli azzurri sono attualmente al secondo posto in classifica, in coabitazione con il San Vito Lo Capo, ma con dieci punti di distacco dalla capolista Licata.