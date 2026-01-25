Nuova frana a Niscemi. Schifani “Regione in campo, subito interventi per assistenza a sfollati”

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Nuova frana a Niscemi, nel Nisseno. Il movimento del terreno ha interessato la SP 10 Ponte Olivo, che è stata chiusa al transito. E’ la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito, dopo una frana ha reso impraticabile la provinciale 12. Centinaia di persone sono state evacuate. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione nella cittadina, dove la frana rischia di isolare il territorio. “Sono in stretto contatto -afferma – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari”. E’ intervenuto anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: “Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale dí Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).