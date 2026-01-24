Sinner, Musetti e Darderi volano agli ottavi degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Tra crampi e caldo asfissiante, Jannik Sinner raggiunge a fatica la seconda settimana dell’Australian Open 2026. Al numero due del mondo servono tre ore e 45 minuti per venire a capo dello statunitense Eliot Spizzirri (n.85 ATP) e ritagliarsi un posto negli ottavi di finale. Il vincitore delle ultime due edizioni la spunta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. “Oggi ho fatto molta fatica fisicamente, sono stato fortunato con la Heat Rule e sono riuscito a prendermi il mio tempo. Ho iniziato ad avere crampi dappertutto ed è sicuramente un’area su cui devo lavorare e migliorare. Ho provato a fare il meglio con quello che avevo a disposizione, d’altra parte in tornei come questi ci sono sempre partite difficili”, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che agli ottavi incontrerà in un derby tutto azzurro Luciano Darderi. Mai fin qui approdato alla seconda settimana di uno Slam, l’italo-argentino elimina a sorpresa la testa di serie numero 15, il russo Karen Khachanov. 7-6(5) 3-6 6-3 6-4, in tre ore e 26 minuti di gioco, il punteggio in favore della 22esima forza del seeding, che entra nel proprio best ranking di numero 23 del mondo. Per la prima volta nella storia ci saranno tre italiani agli ottavi di finale a Melbourne: a completare il tris azzurro è Lorenzo Musetti, che esce indenne dalla battaglia di cinque set con il ceco Tomas Machac. 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2, in quattro ore e 25 minuti in campo, lo score in favore del carrarino, che dimostra la solita invidiabile condizione fisica, oltre a notevoli miglioramenti sotto il punto di vista mentale. “Sono davvero contento di aver ottenuto questa vittoria. Si tratta della mia prima volta nella seconda settimana qui e sono felice. Alla fine è stato un pò meglio con il tetto chiuso, ma giocavamo già da 4 ore. Entrambi abbiamo mantenuto alto il livello di intensità e atletismo durante gli scambi”, il commento del numero 5 Atp (ma sempre più vicino alla top 3), che si giocherà un posto nei quarti con l’americano Taylor Fritz, nona forza del seeding, vincente sulla wild card svizzera Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4 6-4. Finisce invece al secondo turno la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio femminile. Nel secondo match sulla ANZ Arena, le azzurre, seconde favorite del seeding (ed individualmente n.3 nel ranking di specialità), hanno ceduto per 3-6 6-3 7-6(8), dopo due ore e 35 minuti di lotta, alle australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson, in tabellone grazie ad una wild card. Errani e Paolini, campionesse olimpiche a Parigi 2024 che nel 2025 hanno festeggiato il primo titolo Slam in coppia al Roland Garros, hanno mancato tre match-point nel dodicesimo gioco del set decisivo.

