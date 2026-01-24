Marsala: due giornate di formazione e orientamento dell’Università di Pisa al Liceo “Ruggieri” VIDEO

Due giornate di orientamento nel segno della ricerca scientifica e dell’innovazione digitale per gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Tra ieri e oggi, gli alunni delle quarte e delle quinte classi hanno partecipato a una doppia iniziativa organizzata in collaborazione con l’Università di Pisa, alla presenza del professore Giuseppe Anastasi (delegato del Rettore per la transizione digitale e a suo tempo studente del Liceo “Ruggieri” di Marsala) e della dottoressa Francesca Righetti, ricercatrice presso il dipartimento di Ingegneria dell’informazione. Nella prima giornata, i docenti dell’Ateneo toscano hanno illustrato ai ragazzi l’offerta formativa della Facoltà di Ingegneria. Nella mattinata odierna, dopo una parte iniziale curata da Anastasi e Righetti, ha partecipato all’iniziativa il professore Luciano Lenzini, pioniere della connessione Internet in Italia e attualmente impegnato nella ricerca quantistica.

Il professor Luciano Lenzini ha illustrato l’impatto rivoluzionario del quantum computing e del quantum Internet, sottolineando il ruolo pionieristico dell’Italia nella ricerca e nella formazione, e ha evidenziato le prospettive future per i giovani ingegneri informatici, nonostante le sfide legate ai finanziamenti. Il professore Anastasi ha facilitato l’intervista e posto domande chiave su ricerca, innovazione e consigli per i giovani. Gli studenti hanno mostrato grande interesse per quest’attività, intervenendo con domande pertinenti che hanno stimolato un interessante dibattito, in particolare sull’impatto che le nuove tecnologie hanno avuto sul villaggio globale, tra rischi e opportunità.