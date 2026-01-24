“La Riserva Negata”: convegno sul futuro dello Stagnone di Marsala





Sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso la Sala Convegni dell’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima a Birgi (Marsala), si terrà il convegno “La Riserva Negata – Analisi e valutazioni sul futuro dello Stagnone di Marsala”, promosso dal Circolo Legambiente Marsala–Petrosino, in collaborazione con gli Ordini Professionali.



L’iniziativa intende accendere i riflettori sullo stato di salute della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone di Marsala”, uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Sicilia, attraverso il contributo di esperti, docenti universitari, tecnici e ambientalisti. Al centro del dibattito: qualità delle acque, biodiversità, uso del suolo, avifauna, gestione delle aree protette e prospettive future di governance e rinaturalizzazione sostenibile.