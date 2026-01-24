E’ un Como formato Europa, Torino annichilito 6-0

COMO (ITALPRESS) – Un Como formato Europa domina anche il Torino e consolida la propria candidatura per un piazzamento tra le prime della classe. I ragazzi di Cesc Fabregas spazzano via i granata con un pesantissimo 6-0: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. I padroni di casa si rendono protagonisti di un devastante avvio di partita, sfiorando il gol per due volte nell’arco di 5′, prima con un mancino di Nico Paz e poi con un colpo di testa di Rodriguez. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i granata, che i lariani passano in vantaggio all’8′ con Tasos Douvikas: il greco, imbeccato da Da Cunha, si presenta a tu per tu con Paleari e sigla la sua settima rete in campionato. Al 12′ il Torino ha subito l’occasione di pareggiare con Adams che, sulla spizzata di Casadei, calcia verso la porta trovando l’opposizione di Kempf. Il lampo dei granata non spaventa il Como, che al 16′ raddoppia grazie a Martin Baturina: il croato riceve palla da Valle e fulmina Paleari con un destro sul primo palo. Al 21′ Ismajli è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto Maripan. Nonostante qualche timido tentativo degli ospiti, sono sempre i lariani a rendersi pericolosi: al 31′ Paleari dice no a Douvikas, mentre al 40′ Rodriguez spedisce alto da ottima posizione. Al termine dei 2′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 0-2. Nella ripresa il Como conquista subito un discusso calcio di rigore per fallo di mano di Maripan, che viene assegnato da Feliciani dopo una revisione Var: sul dischetto si presenta Lucas Da Cunha, che supera Paleari e cala il tris. Questo gol taglia definitivamente le gambe ai granata, che vanno nel pallone e, nell’arco di appena dieci minuti, incassano altre tre reti. Al 66′ Douvikas firma la sua personale doppietta su assist di Baturina, mentre al 70′ il neo-entrato Nicolas Khun infila la sfera in fondo al sacco con un mancino dal limite; sei minuti più tardi Maxence Caqueret cala il sipario sulla sfida fissando il punteggio sul 6-0. Gli uomini di Fabregas conquistano la loro seconda vittoria consecutiva, mentre per i ragazzi di Baroni arriva la quarta sconfitta di fila in campionato. In virtù di questo successo il Como sale a 40 punti in classifica, scavalcando provvisoriamente la Juve mentre il Torino resta fermo a quota 23.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).