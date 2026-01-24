Allegri “Roma non è una sorpresa, ci giochiamo ingresso in Champions”

Tornando sulla Roma, l’allenatore toscano ha ammesso che “i giallorossi non sono una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce li saremo trovati lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l’Inter ha una proiezione da 90 punti ed è la favorita per lo scudetto, è matematica. Sperando che le squadre in Europa vadano il più avanti possibile, così ci saranno cinque posti in Champions, altrimenti una rimarrà fuori”. Sul tema mercato: “L’arrivo immediato di Fullkrug è stato un acquisto molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta lavorando, io sono molto contento della rosa: o la miglioriamo o rimaniamo così”. Il Milan, a differenza delle sue rivali, non ha impegni europei: “Tre partite in tre settimane? Più che a livello atletico è questione di mantenere l’attenzione alta. Giochiamo quando ci hanno detto di giocare, cerchiamo di fare punti, che è la cosa più importante. E’ sicuramente anomalo – ha concluso Allegri – ma non possiamo farci altro, non perdiamo energie su cose che non possiamo cambiare”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).