A Trapani e Alcamo si celebra la Domenica della Parola

Istituita da papa Francesco, si celebra domenica prossima 25 gennaio la VII Domenica della Parola di Dio con il motto tratto da una delle lettere di san Paolo: “La parola di Cristo abiti tra voi” (Col 3,16). In Diocesi la giornata sarà celebrata a Trapani in Cattedrale dove alle ore 17 si terrà una presentazione del Vangelo di Matteo a cura di don Fabio Pizzitola e don Luca Milazzo. Alle ore 18.30 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà l’Eucarestia nel corso della quale sarà conferito il ministero di “lettore” a tre laici: si tratta di Francesco Di Blasi della parrocchia Maria Santissima Assunta di Alcamo; Salvatore Sillitti della parrocchia Santissimo Salvatore di Trapani e Vito Sutera della parrocchia Sacro Cuore di Alcamo.