Marsala, nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS

Nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova realtà per valorizzare il territorio, il turismo
e le eccellenze enogastronomiche di Marsala.
La Pro Loco Marsala Capo Boeo APS è una nuova associazione di promozione sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni e operatori locali.
“Un progetto di territorio, identità e futuro”
Michele Miceli, presidente della neonata Pro Loco, Sommelier Professionista e Project Manager del
Turismo Esperienziale, dichiara: “La nascita della Pro Loco Marsala Capo Boeo è il risultato di
un’esigenza reale e condivisa: quella di costruire uno strumento operativo, indipendente e inclusivo
per raccontare Marsala in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che siamo,
non solo ciò che abbiamo: la nostra storia, il nostro vino, le nostre tradizioni, ma soprattutto le
persone, le competenze e le energie che abitano questa terra. Vogliamo essere un presidio culturale e
turistico, capace di connettere il passato con il futuro e di mettere in rete chi crede in una Marsala
viva, autentica e accessibile. A tutti.”
Il piano triennale 2026–2029 dell’associazione prevede…
- La creazione di percorsi enogastronomici tematici tra cantine, ristoratori e luoghi simbolo del
Marsala;
- Il progetto “Cammini del Gusto a Capo Boeo” con degustazioni narrate, eventi in vigna e cene
itineranti;
- Corsi di formazione per operatori turistici, ristoratori e imprenditori locali su accoglienza,
storytelling del territorio, marketing digitale e gestione sostenibile;
- Collaborazioni con il Museo del Vino, le cantine storiche e le principali associazioni del settore
(A.I.S. Trapani, Slow Food, ONAV, ecc.);
- Eventi culturali e rievocazioni storiche, visite guidate, laboratori didattici per le scuole;
- Una piattaforma digitale per la promozione turistica integrata e la gestione di un punto di
informazione turistica;
- Partecipazione a bandi regionali ed europei per lo sviluppo locale, in collaborazione con GAL
Elimos e altri enti
- Turismo sostenibile, comunità e identità
- La Pro Loco Marsala Capo Boeo si propone come catalizzatore per un modello di sviluppo turistico
sostenibile, basato sulla partecipazione dal basso, l’educazione culturale e la valorizzazione delle
economie locali. “Crediamo in un turismo che non consuma ma arricchisce,” – continua Miceli –
“che mette al centro le storie, non solo le strutture. Ogni progetto, ogni evento, ogni iniziativa sarà
orientata a creare valore per la comunità e a generare ricadute positive in termini culturali,
economici e sociali.”