Marsala, nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS

Nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova realtà per valorizzare il territorio, il turismo

e le eccellenze enogastronomiche di Marsala.

La Pro Loco Marsala Capo Boeo APS è una nuova associazione di promozione sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni e operatori locali.



“Un progetto di territorio, identità e futuro”



Michele Miceli, presidente della neonata Pro Loco, Sommelier Professionista e Project Manager del

Turismo Esperienziale, dichiara: “La nascita della Pro Loco Marsala Capo Boeo è il risultato di

un’esigenza reale e condivisa: quella di costruire uno strumento operativo, indipendente e inclusivo

per raccontare Marsala in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che siamo,

non solo ciò che abbiamo: la nostra storia, il nostro vino, le nostre tradizioni, ma soprattutto le

persone, le competenze e le energie che abitano questa terra. Vogliamo essere un presidio culturale e

turistico, capace di connettere il passato con il futuro e di mettere in rete chi crede in una Marsala

viva, autentica e accessibile. A tutti.”



Il piano triennale 2026–2029 dell’associazione prevede…