Marsala, nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS

redazione

venerdì 23 Gennaio 2026 - 17:44

Nasce la Pro Loco Marsala Capo Boeo APS, una nuova realtà per valorizzare il territorio, il turismo
e le eccellenze enogastronomiche di Marsala.
La Pro Loco Marsala Capo Boeo APS è una nuova associazione di promozione sociale con l’obiettivo di valorizzare le risorse culturali, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni e operatori locali.


Un progetto di territorio, identità e futuro”


Michele Miceli, presidente della neonata Pro Loco, Sommelier Professionista e Project Manager del
Turismo Esperienziale, dichiara: “La nascita della Pro Loco Marsala Capo Boeo è il risultato di
un’esigenza reale e condivisa: quella di costruire uno strumento operativo, indipendente e inclusivo
per raccontare Marsala in tutte le sue sfaccettature. Il nostro obiettivo è valorizzare ciò che siamo,
non solo ciò che abbiamo: la nostra storia, il nostro vino, le nostre tradizioni, ma soprattutto le
persone, le competenze e le energie che abitano questa terra. Vogliamo essere un presidio culturale e
turistico, capace di connettere il passato con il futuro e di mettere in rete chi crede in una Marsala
viva, autentica e accessibile. A tutti.”

Il piano triennale 2026–2029 dell’associazione prevede…

  • La creazione di percorsi enogastronomici tematici tra cantine, ristoratori e luoghi simbolo del
    Marsala;
  • Il progetto “Cammini del Gusto a Capo Boeo” con degustazioni narrate, eventi in vigna e cene
    itineranti;
  • Corsi di formazione per operatori turistici, ristoratori e imprenditori locali su accoglienza,
    storytelling del territorio, marketing digitale e gestione sostenibile;
  • Collaborazioni con il Museo del Vino, le cantine storiche e le principali associazioni del settore
    (A.I.S. Trapani, Slow Food, ONAV, ecc.);
  • Eventi culturali e rievocazioni storiche, visite guidate, laboratori didattici per le scuole;
  • Una piattaforma digitale per la promozione turistica integrata e la gestione di un punto di
    informazione turistica;
  • Partecipazione a bandi regionali ed europei per lo sviluppo locale, in collaborazione con GAL
    Elimos e altri enti
  • Turismo sostenibile, comunità e identità
  • La Pro Loco Marsala Capo Boeo si propone come catalizzatore per un modello di sviluppo turistico
    sostenibile, basato sulla partecipazione dal basso, l’educazione culturale e la valorizzazione delle
    economie locali. “Crediamo in un turismo che non consuma ma arricchisce,” – continua Miceli –
    “che mette al centro le storie, non solo le strutture. Ogni progetto, ogni evento, ogni iniziativa sarà
    orientata a creare valore per la comunità e a generare ricadute positive in termini culturali,
    economici e sociali.”

