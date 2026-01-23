Hertzen pubblicano “In the Shadows”, il nuovo videoclip 

“In the Shadows” è il nuovo brano di Hertzen, progetto nato in Germania dall’incontro tra la cantante e produttrice italiana di origini pugliesi May Rei (Mariangela Diella) e il musicista e produttore brasiliano Self (Marcelo Ribeiro Dias). Attivi dal 2018, gli Hertzen pubblicano l’album Ananke nel 2021, seguito da Emotionally Numb nel 2023, consolidando la loro identità sonora tra introspezione e potenza ritmica. Nel 2025 esce il singolo Fire in the Cold, che segna l’inizio di una nuova fase creativa. Il nuovo album è previsto per il 2026 ed è anticipato dal singolo Tonight, primo capitolo di questo nuovo percorso artistico.

“In the Shadows” esplora la solitudine urbana e la paralisi emotiva, richiamando lo spleen baudelariano e le barriere esistenziali di Kafka. Ma, a differenza delle figure tragiche della letteratura classica, la protagonista sceglie di non restare in attesa: decide di andarsene, rivendicando la propria libertà e rompendo il ciclo dell’immobilità emotiva. Il videoclip è stato girato a Taranto, nella “Città Vecchia”, un luogo a cui la cantante May Rei è profondamente legata. Avvolta dalla luce ambrata dei lampioni, la protagonista attraversa i vicoli notturni in un percorso intimo e introspettivo, dove ombre e chiaroscuri diventano simboli di distanza emotiva e trasformazione interiore. Lo spazio urbano si trasforma così in uno scenario sospeso, carico di tensione e poesia.

GUARDA IL VIDEO:

Dal punto di vista sonoro, In the Shadows si muove tra batteria, basso, basso distorto sequenziato, archi e pianoforte, creando un equilibrio tra energia elettronica ed elementi organici. La voce di May Rei, malinconica e intensa, si adagia sull’arrangiamento trasmettendo vulnerabilità e profondità emotiva. La produzione segue l’arco emotivo del brano, amplificando il senso di attesa, disillusione e, infine, liberazione.

Link Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4H3nbdDV1RFgQdg7xj7mpy