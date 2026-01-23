Giornata delle Comunicazioni, il Vescovo di Trapani incontra i giornalisti

In occasione della festa di San Francesco di Sales il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli incontrerà giornalisti e operatori dell’informazione. L’appuntamento si terrà nella Chiesa di Sant’Agostino a Trapani sabato prossimo 24 gennaio con inizio alle ore 10. Al termine dell’incontro ci sarà un breve scambio di auguri e insieme alla direttrice del Museo diocesano Lina Novara e allo staff del Museo sarà possibile partecipare ad una visita guidata privata della mostra “Fantasiose Bizzarrie” a cura di Lina Novara, Pietro Messana e Maurizio Vitella con l’allestimento di Vito Corte.

“Il 24 gennaio è anche la giornata in cui il Papa si rivolge agli operatori della comunicazione con un messaggio che sarà approfondito nel corso della Giornata Mondiale delle Comunicazioni che si celebra la domenica dell’Ascensione – dice il vescovo Fragnelli – Quest’anno Leone XIV al suo primo messaggio ha scelto come tema quello di custodire voci e volti umani negli ecosistemi complessi della comunicazione. E’ occasione per ribadire quest’impegno etico facendo memoria della dignità del lavoro dell’informazione”. Secondo il bollettino ecclesiastico diocesano, la prima volta che si è celebrato in Diocesi l’appuntamento per la festa di San Francesco di Sales risale al 1954, anno in cui fu celebrata nella cappella dell’episcopio una messa per i giornalisti. I colleghi che hanno il piacere di partecipare sono pregati di comunicarlo per ovvi motivi organizzativi. Chi lo desidera potrà portare copia di un articolo, ritaglio di un giornale o altro da condividere in una bacheca condivisa per ricordare un’esperienza professionale in cui ha vissuto in prima persona l’esperienza di “custodire voci e volti umani”.