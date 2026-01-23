Festa del Santo Patrono di Calatafimi, la Giunta approva la proposta dei Ceti e avvia l’organizzazione

La Giunta municipale di Calatafimi Segesta ha approvato la proposta presentata dai Ceti per i solenni festeggiamenti del SS Crocifisso, Patrono della città, dando formale indirizzo agli uffici comunali per l’adozione di tutti gli atti conseguenziali necessari all’organizzazione della festa del 2026. Con la delibera n. 5, l’esecutivo ha infatti indicato agli uffici la volontà di procedere con l’avvio dell’iter organizzativo per la realizzazione dell’evento religioso e civile più sentito dalla comunità calatafimese. Un passaggio reso possibile anche grazie all’approvazione, avvenuta nella stessa giornata, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028, deliberati con i provvedimenti n. 3 e n. 4, rispettando tempi definiti record.

Strumenti finanziari indispensabili per la programmazione e la copertura economica della festa, le delibere saranno ora trasmesse ai consiglieri comunali per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dai fondi del Parco Archeologico di Segesta, utilizzabili grazie alla convenzione sottoscritta nel 2024 dal sindaco Gruppuso con il direttore del Parco, l’architetto Biondo, che consente ogni anno l’impiego del 15% degli incassi dei biglietti di ingresso. Una collaborazione definita dall’amministrazione fattiva e sinergica, che rappresenta una risorsa strategica per la città. L’Amministrazione comunale ha inoltre condiviso la proposta avanzata dai Ceti e dal Comitato organizzatore di introdurre il “biglietto di ingresso alla città” nei giorni di festa del 1° e 2 maggio, con esclusione dei residenti e degli addetti ai lavori. La misura è finalizzata a sostenere economicamente i servizi connessi all’evento e a supportare direttamente i Ceti. L’attuazione avverrà tramite affidamento a società idonee, mediante apposita gara predisposta dagli uffici comunali.

Si tratta di un format innovativo ma necessario, spiegano dall’amministrazione, per rispondere ai nuovi standard richiesti in materia di sicurezza, sanità, antincendio e controllo degli accessi contingentati, in linea con le normative vigenti. Con questi atti, l’amministrazione comunale ha dato seguito agli impegni assunti nelle settimane precedenti, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto da tutti gli uffici comunali, con un ringraziamento particolare all’ufficio finanziario, diretto dalla dottoressa Todaro, per la predisposizione del DUP e del Bilancio entro il mese di gennaio, e alla segretaria comunale, dottoressa Sala, per il costante supporto istituzionale.

Nella serata di ieri si è inoltre svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, il Clero, rappresentato da don Enzo Basiricó e don Boniface, e i Ceti, durante il quale sono state comunicate le decisioni assunte e avviato un percorso di confronto e lavoro sull’organizzazione della festa, con particolare attenzione agli aspetti generali e di sicurezza. L’amministrazione rivolge infine un augurio di buon lavoro ai Ceti, alla cittadinanza e alle famiglie, nel cammino di avvicinamento alla Festa del SS Crocifisso, con la benedizione della Chiesa di Trapani, del Vescovo Pietro Maria Fragnelli e del clero locale e calatafimese impegnato nelle diverse diocesi e parrocchie.