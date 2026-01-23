Al Cinema Golden di Marsala arrivano “La Grazia” e “Springsteen”, ancora Zalone

Al Cinema Golden di Marsala continua la proiezione del film di Checco Zalone “Buen Camino” solo alle ore 21.45 fino al 26 gennaio, visto il successo di pubblico ottenuto dall’attore comico che in Italia ha sbancato tutti i botteghini di sempre. Alle 16.30 e alle 19, invece, arriva in sala il nuovo film di Paolo Sorrentino “La Grazia” con Toni Servillo. Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica, è a fine mandato. Vedovo da otto anni della moglie Aurora, cattolico con due figli, si trova davanti a due dilemmi: la grazia per Isa Rocca che ha ucciso il marito dopo anni di maltrattamenti e per Cristiano Arpa che ha ucciso la moglie malata di Alzheimer. Il 27 gennaio il film di Zalone verrà proiettato solo alle 17 e “La Grazia” solo alle 19, mentre solo alle 21.45 in programma il biopic “Springsteen – Liberami dal nulla” (spettacolo unico 5 euro).