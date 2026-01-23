Al Cinema Don Bosco di Marsala nuova proiezione. Il thriller “Una di famiglia – The Housemaid” con Sidney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. Millie, una donna che cerca un nuovo inizio e trova lavoro come domestica per una coppia benestante ed elitaria. Ma come spesso accade nei thriller, le apparenze ingannano. Millie scoprirà presto che dietro la facciata di questa ricca famiglia perfetta si nascondono segreti oscuri e pericolosi. Il film verrà proiettato alle ore 17 – 19.15 e 21.30, domenica solo alle 19.15 e 21.30 alle 16.30 verrà programmato il film d’animazione Spongebob tratto dal noto cartone animato.