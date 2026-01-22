Nuovo vicario a Trapani, il vescovo nomina don Franco Vivona￼

Il vescovo della Diocesi di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha provveduto alla nomina di un nuovo vicario per il vicariato di Trapani – Casa Santa ed isole Egadi. Si tratta di don Francesco ‘Franco’ Salvatore Vivona, attualmente parroco della parrocchia N.S. di Lourdes, assistente diocesano adulti dell’Azione Cattolica e dell’Unitalsi. Don Franco prende il posto di mons. Gaspare Gruppuso che ha lasciato l’incarico di parroco della Cattedrale per sopraggiunti limiti di età e dunque anche l’ufficio di vicario dell’area cittadina di Trapani. La Diocesi di Trapani è attualmente divisa in quattro vicariati: il primo è quello di Trapani che comprende anche le parrocchie di Casa Santa Erice e le isole Egadi. Il secondo comprende i paesi e le frazioni dell’agro-ericino, dalla vetta a Buseto Palizzolo passando per Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo ( vicario mons. Pietro Messana); il terzo comprende i comuni di Paceco e Misiliscemi (vicario mons. Liborio Palmeri); l’ultimo è il vicariato del Golfo che comprende le città di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi (vicario don Franco Finazzo).