“Moro!”, Giovanna La Parrucchiera torna in scena al Don Bosco di Marsala

Dopo il lusinghiero debutto al Teatro “Sollima”, lo spettacolo “Moro!” di Giovanna La Parrucchiera, personaggio ormai iconico della scena lilybetana e siciliana, torna in scena presso il Cine Teatro Don Bosco di Marsala domenica 1° febbraio alle ore 18. Scritto e diretto da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, “Moro” – in bilico tra ghost-story, commedia e satira – è l’ennesima mutazione teatrale di Giovanna La Parrucchiera.

Cos’è stato quel rumore? Qualcuno ha spostato i mobili? Chi ha fatto tremare il letto? Era un’ombra quella? La casa sembra animarsi mentre tutti dormono; tutti tranne lei, la signora, costantemente allerta nella sua battaglia solitaria contro fantasmi, voci enigmatiche e orde di malviventi che premono contro la porta: puntuali minacce che si mescolano a una routine fatta di visite mediche e funerali, di oggetti perduti e ricordi riaffiorati, di conversazioni sulle malattie e cronache dei programmi televisivi. A contrastare questa rodata quotidianità – in cui la Morte è vista ora come dispetto, ora come mondanità – c’è Maria, una dama di compagnia irregolare e scettica, sull’orlo del cinismo. Biglietti da 15 a 11 euro. La prevendita, senza costi aggiuntivi, è attiva sul sito www.cineteatro-donbosco.it. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 351.5923568.