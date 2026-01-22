Marsala: parte di via del Fante intitolata a Paolo Emilio Pellegrino

L’Amministrazione comunale di Marsala, su proposta della Commissione Toponomastica e conseguente autorizzazione della Prefettura di Trapani, intitolerà una via a “Paolo Emilio Pellegrino”, legato alle storiche Cantine Pellegrino. Una via esiste già a Pantelleria, dove l’azienda è proprietaria di diverse terre. L’area di circolazione interessata corrisponde all’attuale tratto di via Del Fante che dell’incrocio con Via Alcide De Gasperi giunge fino alla rotatoria di Corso Gramsci/Falcone. La Cerimonia di Intitolazione “Via Paolo Emilio Pellegrino, imprenditore vinicolo”, si terrà domani – 23 Gennaio – alle ore 11:00, in via Del Fante. La scopertura del toponimo avverrà in prossimità della Farmacia Fici.
