Federica Fina, marsalese e “Best Under 40” di Forbes, è la nuova presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia

C’è un nome che rappresenta il futuro dell’enoturismo siciliano: Federica Fina. Giovane, determinata e profondamente legata alla sua terra, la marsalese è stata eletta Presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia, l’associazione che promuove l’accoglienza e la cultura del vino nell’isola.

Figlia d’arte e seconda generazione della Cantina Fina, storica azienda di Marsala, Federica incarna la sintesi tra radici e innovazione. Cresciuta tra le vigne e la cantina di famiglia, ha scelto di fare dell’enoturismo e della comunicazione del vino una vera missione. Il suo impegno e la sua visione le sono valsi, nel 2025, il riconoscimento di “Best Under 40” da parte di Forbes Italia, che l’ha inserita tra le personalità più influenti del panorama nazionale per aver saputo valorizzare la dimensione esperienziale del turismo del vino, trasformandola in un linguaggio di ospitalità autentica e contemporanea.

Membro attivo dell’Associazione Donne del Vino di Sicilia, Fina da anni promuove l’idea di un’enologia inclusiva, attenta alla cultura e al territorio, ma capace di raccontarsi anche con voce nuova, più giovane e internazionale. “Sarà un lavoro di squadra,” ha dichiarato la neo-presidente durante l’assemblea di insediamento. “L’enoturismo è una delle leve più importanti dentro il mondo del vino e il nostro obiettivo sarà quello di farlo crescere in tutta la sua forza e potenzialità. Se c’è passione, c’è divertimento, e noi siamo ricchi di entrambi – insieme a competenza e visione.”

Sotto la sua guida, il Movimento Turismo del Vino Sicilia si prepara a una nuova stagione di iniziative che toccheranno ogni angolo dell’isola, da oriente a occidente, con un’attenzione particolare alle storie e alle identità dei singoli territori. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, votato all’unanimità, rappresenta la varietà e la vitalità del vino siciliano in tutte le sue espressioni:

Maria Elena Bello, Duca di Salaparuta/Florio – poi eletta Segretario: Storico dell’arte, Master in organizzazione di eventi culturali in location storiche, Sommelier. Responsabile Hospitality per Florio, nel 2022 diventa Global Hospitality Manager di Cantine Florio e Duca di Salaparuta.

Annapaola Cipolla, Tenute Orestiadi – poi eletta Vice Presidente: Comunicatrice per attitudine e studi, è responsabile Accoglienza e Comunicazione per Cantine Ermes e Tenute Orestiadi.

Pietro Di Giovanni, La Gelsomina – Consigliere: Enologo e funzionario del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia, già Presidente dell’Enoteca Regionale della Sicilia Orientale e membro del Direttivo Regionale di Assoenologi.

Chiara Messina, Donnafugata – Consigliere: Hospitality Manager presso la cantina Donnafugata, con formazione in Lingue per la Comunicazione Internazionale e oltre dieci anni di esperienza nel settore dell’hospitality.

Viviana Pitino, Planeta – Consigliere: con formazione universitaria umanistica seguita da specializzazioni in Turismo Sostenibile ed in Economia della Cultura, è Hospitality manager dal 2012 presso Planeta Winery.Catia Vaccaro, Vaccaro Vini – Consigliere: Economista e specializzata nel commerciale Italia ed Estero,ha unito le sue competenze alla passione ed alla creatività avviando l’accoglienza nell’azienda di famiglia.

“La coralità e la pluralità delle idee – ha aggiunto la vicepresidente Annapaola Cipolla – sarà la nostra forza. Vogliamo valorizzare le cantine che già fanno accoglienza e aprire le porte a chi ancora non fa parte del Movimento, per costruire insieme un mosaico di esperienze enoturistiche di livello sempre più alto.”

Il mandato di Federica Fina inaugura dunque una nuova fase per l’enoturismo in Sicilia, fatta di sinergie, formazione e scambio di buone pratiche. Un percorso che nasce da una visione condivisa: quella di un’isola che non solo produce grandi vini, ma sa anche raccontarli attraverso l’accoglienza, la cultura e il calore delle persone che li rendono unici.

Con la sua energia, il suo sguardo contemporaneo e la profonda conoscenza del territorio, Federica Fina rappresenta una generazione di produttori che mettono il cuore nella terra e la mente nell’innovazione. Il Movimento Turismo del Vino Sicilia, sotto la sua presidenza, si prepara così a scrivere un nuovo capitolo, in cui il vino non è solo prodotto, ma esperienza, dialogo e bellezza da condividere.