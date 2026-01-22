L’Ente Luglio Musicale Trapanese secondo tra i migliori enti lirico-sinfonici siciliani

Una bella soddisfazione per l’Ente Luglio Musicale Trapanese che ottiene un riconoscimento di rilievo nella ripartizione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo 2025. Con 80 punti su 100 il Luglio Musicale Trapanese si posiziona al secondo posto tra gli enti lirico-sinfonici siciliani, preceduto soltanto dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo, istituzione di caratura nazionale e internazionale.

“Esprimo profonda soddisfazione per questo importante traguardo – dichiara il consigliere delegato Filippo De Vincenzi – che premia la qualità della programmazione e l’efficienza gestionale in costante miglioramento negli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va al direttore artistico Walter Roccaro, la cui visione ha saputo coniugare tradizione e innovazione, e al direttore di produzione Giacomo D’Angelo per gli standard organizzativi garantiti nonostante le difficoltà oggettive. Questo risultato appartiene al Comune di Trapani, a tutti gli amministratori, agli artisti, ai tecnici, ai collaboratori e a quanti gravitano attorno all’Ente, oltre che all’intera comunità trapanese. Un riconoscimento che conferma il Luglio Musicale Trapanese quale presidio culturale irrinunciabile per il nostro territorio e ci sprona a proseguire con rinnovato impegno verso nuovi obiettivi.“