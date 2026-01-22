L’Anpi distribuisce il libro “Noi Partigiani” alle scuole della Provincia di Trapani

L’Anpi Provinciale di Trapani, nel quadro delle iniziative promosse dall’ANPI siciliana con il contributo della Regione Siciliana, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica, distribuirà nei prossimi giorni agli Istituti scolastici della Provincia, facendone dono, il Libro “Noi Partigiani” – Memoriale della Resistenza italiana, a cura dei giornalisti Gad Lerner e Laura Gnocchi. Tale testo risulta essere uno straordinario romanzo collettivo, frutto di una preziosa raccolta di interviste a donne e uomini che sono stati i protagonisti della Resistenza, in grado di conquistare una libertà tanto desiderata. Uno scrigno che racchiude le voci di coloro che si batterono per l’affermazione dei valori civili fondamentali, che è nostro dovere oggi difendere, perpetuando la scelta compiuta dai partigiani, affinché il fascismo e tutti gli errori e orrori della storia non debbano più ripetersi. Un racconto corale di chi pose le basi della nostra Costituzione democratica e lottò per la conquista di una pace auspicata duratura. Questa iniziativa è stata finanziata con un contributo della Regione Siciliana destinato alla celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica.