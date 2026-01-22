Alcamo: continuano i lavori di manutenzione nei 5 cimiteri cittadini

Procedono spediti i lavori per la riqualificazione e manutenzione ordinaria nei cimiteri di Alcamo Santissimo Crocifisso, Cappuccini Vecchi e Cappuccini Nuovo, Spirito Santo Vecchio e Spirito Santo Nuovo. L’obiettivo è ridare dignità ai luoghi attraverso una pulizia, più sicurezza e decoro, per offrire ai visitatori spazi adeguatamente curati e facilmente fruibili da tutti. Saranno disposte panchine di design per la sosta degli utenti, e fioriere complete con terreno vegetale ed essenze resistenti. Si stanno ripristinando le fontanelle esistenti sia in muratura che in ghisa, con la sostituzione di quelle più compromesse. L’attività di recupero prevede anche la revisione delle parti idrauliche, per renderle decorose e perfettamente funzionanti. Sarà inoltre realizzata la toponomastica nei punti in cui è ancora mancante e sarà ripristinata dove risulta scolorita o in stato di abbandono. Ancora, si sta provvedendo a completare gli interventi che rispondono alle specifiche esigenze dei singoli cimiteri, a partire dal ripristino della pavimentazione alla sabbiatura e altro che sia necessario.