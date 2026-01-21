A Petrosino Campionati Provinciali e finali nazionali di Scacchi: trionfa il marsalese Davide Montalto

Si è svolto al Centro Polivalente “Don Giacomo Ingarra” di Petrosino nelle giornate del 10, 11, 17 e 18 gennaio, il Campionato Provinciale Assoluto di Scacchi, valido come ottavi di finale del Campionato Italiano. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Petrosino, è stata organizzata dalla Delegazione Provinciale FSI di Trapani, diretta da Domenico Buffa, e ha visto la partecipazione di 35 giocatori provenienti da tutta la provincia, confermando il buon livello tecnico e la vitalità del movimento scacchistico trapanese. Al momento di avvio della competizione (“il bianco in moto”) è intervenuta la vice sindaco Concetta Vallone, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale allo sport e alle attività culturali. Al termine delle quattro giornate di gara, la vittoria finale è andata a Davide Montalto, diciassettenne alfiere dell’ASD Lilybetana Scacchi, che ha preceduto di misura il compagno di club, di un solo anno più giovane, Nicolò Licari. Terzo classificato il mazarese Pietro Mattarella, protagonista di un solido torneo, che l’ha visto soccombere solo all’ultimo turno contro il vincitore del torneo.

Oltre al podio assoluto, sono stati assegnati i premi di fascia:

Over 50 : Giuseppe Pellegrino (Lilybetana Scacchi)

: Giuseppe Pellegrino (Lilybetana Scacchi) Elo 1600 – 1799 : Francesco Lembo (Lilybetana Scacchi)

: Francesco Lembo (Lilybetana Scacchi) Elo < 1600 : Alessio Montalto (Lilybetana Scacchi)

: Alessio Montalto (Lilybetana Scacchi) NC : Samuel Struppa (Lilybetana Scacchi)

: Samuel Struppa (Lilybetana Scacchi) Femminile : Chiara Agrusa (Amici della Scacchiera Erice)

: Chiara Agrusa (Amici della Scacchiera Erice) Under 18 : Salvatore Burzotta (Scacco Club Mazara)

: Salvatore Burzotta (Scacco Club Mazara) Under 16 : Luigi Mancuso (Lilybetana Scacchi)

: Luigi Mancuso (Lilybetana Scacchi) Under 14 : Ilaria Canale (Lilybetana Scacchi)

: Ilaria Canale (Lilybetana Scacchi) Under 12 : Edoardo Fontana (Lilybetana Scacchi)

: Edoardo Fontana (Lilybetana Scacchi) Under 10 : Francesco Sciacca (Scacco Club Mazara)

: Francesco Sciacca (Scacco Club Mazara) Under 8: Samuele Fazio (Lilybetana Scacchi)

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, dell’assessore Antonio Salmeri, del Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e Presidente dell’ASD Lilybetana Scacchi Giuseppe Cerami, nonché dei Presidenti delle Associazioni Scacchistiche della provincia: Giovanni Gigante (Amici della Scacchiera Erice), Mariangela Laudicina (Scacco Club Mazara) e Francesco Bianco (Circolo del Re Castelvetrano). L’appuntamento per gli appassionati di scacchi è fissato per domenica 8 marzo, allorquando, sempre presso il Centro Polivalente “Don Giacomo Ingarra” di Petrosino, si svolgeranno le fasi provinciali dei Campionati Italiani Giovanili.