Marsala virtuosa nel riciclo del vetro, la Sarco dona lampada per la sala operatoria del Canile

Al Canile comunale di Marsala verrà donata una lampada scialitica che riqualificherà la sala operatoria della struttura di contrada Ponte Fiumarella, a beneficio della salute degli amici a 4 zampe che potranno fruire di un servizio migliore per interventi vari, a cominciare dalla sterilizzazione. La lampada è un dono dell’Azienda Sarco alla città, quale riconoscimento per i risultati raggiunti dalla comunità marsalese in termini di raccolta pro capite dei rifiuti in vetro (38 kg/ab). Il premio ai cittadini giunge a conclusione del progetto Glass4Green – all’insegna dell’economia circolare e della sostenibilità – che vede insieme Marsala come comune capofila, Sarco S.r.l. (promotore e ideatore dell’iniziativa), Formula Ambiente S.p.A. e l’Associazione ambientalista 4Gea in qualità di partner esecutivi. È stato Marco Catalano, sustainability project manager della Sarco, a consegnare il premio al sindaco Massimo Grillo, presente al canile insieme all’assessore Donatella Ingardia e all’arch. Stefano Pipitone, nonché al medico veterinario dell’Asp Cristina Cudia.

Il progetto, che includeva anche l’installazione in piazza della Vittoria di due moduli di raccolta intelligente di vetro e metallo, ha confermato Marsala tra i comuni siciliani più virtuosi per le percentuali di raccolta differenziata e riciclo del vetro. Inoltre, grazie soprattutto alla presenza nel territorio di una filiera integrata – costituita da Formula Ambiente S.p.A. (gestore del servizio di igiene urbana), Sarco S.r.l. (azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti) e O-I Italy S.p.A. (vetreria) – la comunità marsalese ha dato concretezza ad un’economia circolare di prossimità. Tutto ciò si è tradotto in progetti di rilevanza internazionale, tra i quali spicca quello della “Bottiglia 100% Sicilia”. E Glass4Green, di fatto, ha dimostrato come la sostenibilità ambientale è il motore della sostenibilità sociale, in quanto l’impegno ecologico si è tradotto in un gesto di utilità sociale.