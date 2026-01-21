Marsala virtuosa nel riciclo del vetro, la Sarco dona lampada per la sala operatoria del Canile

redazione

mercoledì 21 Gennaio 2026 - 16:13

Al Canile comunale di Marsala verrà donata una lampada scialitica che riqualificherà la sala operatoria della struttura di contrada Ponte Fiumarella, a beneficio della salute degli amici a 4 zampe che potranno fruire di un servizio migliore per interventi vari, a cominciare dalla sterilizzazione. La lampada è un dono dell’Azienda Sarco alla città, quale riconoscimento per i risultati raggiunti dalla comunità marsalese in termini di raccolta pro capite dei rifiuti in vetro (38 kg/ab). Il premio ai cittadini giunge a conclusione del progetto Glass4Green – all’insegna dell’economia circolare e della sostenibilità – che vede insieme Marsala come comune capofila, Sarco S.r.l. (promotore e ideatore dell’iniziativa), Formula Ambiente S.p.A. e l’Associazione ambientalista 4Gea in qualità di partner esecutivi. È stato Marco Catalano, sustainability project manager della Sarco, a consegnare il premio al sindaco Massimo Grillo, presente al canile insieme all’assessore Donatella Ingardia e all’arch. Stefano Pipitone, nonché al medico veterinario dell’Asp Cristina Cudia.

Il progetto, che includeva anche l’installazione in piazza della Vittoria di due moduli di raccolta intelligente di vetro e metallo, ha confermato Marsala tra i comuni siciliani più virtuosi per le percentuali di raccolta differenziata e riciclo del vetro. Inoltre, grazie soprattutto alla presenza nel territorio di una filiera integrata – costituita da Formula Ambiente S.p.A. (gestore del servizio di igiene urbana), Sarco S.r.l. (azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti) e O-I Italy S.p.A. (vetreria) – la comunità marsalese ha dato concretezza ad un’economia circolare di prossimità. Tutto ciò si è tradotto in progetti di rilevanza internazionale, tra i quali spicca quello della “Bottiglia 100% Sicilia”. E Glass4Green, di fatto, ha dimostrato come la sostenibilità ambientale è il motore della sostenibilità sociale, in quanto l’impegno ecologico si è tradotto in un gesto di utilità sociale.

