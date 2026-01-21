Marsala: progetto di Formazione Scuola Lavoro all’estero per gli studenti dell’Itet Garibaldi

L’Europa come aula: l’ITET “G. Garibaldi” di Marsala lancia il maxi-progetto di FSL (Formazione scuola lavoro) all’estero per 150 studenti. Grazie ai fondi PNRR, le eccellenze dell’istituto marsalese varcheranno i confini nazionali per un’esperienza di formazione lavoro tra Svezia, Danimarca, Portogallo, Francia e Spagna.

Non più solo banchi di scuola e simulazioni in classe, ma il cuore pulsante delle aziende europee. L’ITET “Giuseppe Garibaldi” di Marsala si conferma ancora una volta un polo d’eccellenza e innovazione, dando il via a un imponente piano di mobilità internazionale che coinvolgerà circa 150 alunni delle classi del triennio.

Il progetto, interamente finanziato dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta una delle più vaste operazioni di formazione scuola-lavoro mai realizzate sul territorio, puntando a fornire ai giovani studenti competenze trasversali e professionalizzanti in un contesto multiculturale.

Cinque mete per il futuro

Gli studenti, selezionati secondo rigorosi criteri di merito scolastico, non affronteranno un semplice viaggio d’istruzione, ma un vero e proprio percorso di FSL all’estero. Le destinazioni scelte coprono l’intera geografia economica e professionale del continente:

(Svezia) e (Danimarca): dove i ragazzi potranno confrontarsi con i modelli nordeuropei di sostenibilità, logistica d’avanguardia e innovazione digitale. Porto (Portogallo) e Bordeaux (Francia): città simbolo di eccellenza nel settore del marketing territoriale, del turismo e della gestione aziendale.

L’iniziativa non è solo un’opportunità formativa, ma un riconoscimento tangibile all’impegno. A partire saranno infatti gli studenti che si sono distinti per profitto e comportamento durante l’anno scolastico. Ad accompagnarli in questa sfida ci sarà un team di docenti dell’istituto, nel ruolo di tutor, e/o accompagnatori pronti a supervisionare le attività lavorative e a supportare i ragazzi nel loro processo di crescita personale.

“L’obiettivo è ambizioso”, spiega la Dirigente dell’istituto dott. Loana Giacalone . “Vogliamo che i nostri ragazzi non si sentano solo cittadini di Marsala, ma professionisti pronti per il mercato del lavoro globale. Grazie ai fondi PNRR, abbattiamo le barriere economiche e permettiamo alle nostre eccellenze di confrontarsi con realtà aziendali di altissimo livello”.

L’esperienza permetterà agli studenti di potenziare le competenze linguistiche e di acquisire quelle “soft skills” — capacità di adattamento, problem solving e lavoro in team — oggi indispensabili per qualunque carriera di successo.

Mentre i primi gruppi preparano le valigie, l’intera comunità scolastica dell’ITET Garibaldi guarda con orgoglio a questo traguardo, che trasforma Marsala in una rampa di lancio verso l’Europa.